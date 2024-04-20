Эрдоган обсудил Газу с министром иностранных дел Египта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Египта Самиха Шукри.
Как передает Report, информацию об этом распространила администрация турецкого президента.
"На встрече были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Египтом, процессы, связанные с нападениями Израиля на сектор Газа, а также глобальные и региональные вопросы", - говорится в сообщении.
Эрдоган заявил, что существует риск распространения напряженности и конфликтов на регион.
Отметим, что на встрече присутствовали глава МИД Хакан Фидан, глава Турецкой разведывательной организации Ибрагим Калын, глава Управления по связям Фахреттин Алтун, главный советник президента по иностранной политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.