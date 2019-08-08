 Наверх

Атамбаева доставили в Главное следственное управление МВД Кыргызстана - ОБНОВЛЕНО

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан

Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который сдался силовикам после штурма, отвезли в главное следственное управление ГКНБ, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как стало известно, в ведомстве А.Атамбаева ждет допрос по факту захвата заложников и убийства заместителя командира подразделения «Альфа» в ходе штурма дома в Кой-Таше.

*** 17:37

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По данным 24.kg, силовики вывезли Атамбаева из Кой-Таша. Рядом с ним находятся официальный представитель Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева и сторонник экс-президента Фарид Ниязов.

Ранее 8 августа начался очередной штурм резиденции политика в селе Кой-Таш под Бишкеком. В операции, как утверждали сторонники Атамбаева, принимали участие около 200 сотрудников милиции.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!