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Два взрыва прогремели на военном аэродроме под Минском

Два взрыва прогремели на военном аэродроме под Минском На военном аэродроме "Мачулищи" под Минском, где базируются ВКС РФ, прогремели два взрыва.
В регионе
26 февраля 2023 г. 20:47
Два взрыва прогремели на военном аэродроме под Минском

На военном аэродроме "Мачулищи" под Минском, где базируются ВКС РФ, прогремели два взрыва.

Как передает Report со ссылкой на белорусский Telegram-канал BYPOL, поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

Отмечается, что в районе аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили.

Издание "Украинская правда" напоминает, что с аэродрома "Мачулищи" обычно взлетают самолеты-носители ракет "Кинжал", из-за чего в Украине объявляют воздушную тревогу.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Minskdə hərbi aerodromda partlayışlar olub”

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