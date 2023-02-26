Два взрыва прогремели на военном аэродроме под Минском

На военном аэродроме "Мачулищи" под Минском, где базируются ВКС РФ, прогремели два взрыва.
Как передает Report со ссылкой на белорусский Telegram-канал BYPOL, поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.
Отмечается, что в районе аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили.
Издание "Украинская правда" напоминает, что с аэродрома "Мачулищи" обычно взлетают самолеты-носители ракет "Кинжал", из-за чего в Украине объявляют воздушную тревогу.