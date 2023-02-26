Два взрыва прогремели на военном аэродроме под Минском

На военном аэродроме "Мачулищи" под Минском, где базируются ВКС РФ, прогремели два взрыва.

На военном аэродроме "Мачулищи" под Минском, где базируются ВКС РФ, прогремели два взрыва.

Как передает Report со ссылкой на белорусский Telegram-канал BYPOL, поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

Отмечается, что в районе аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили.

Издание "Украинская правда" напоминает, что с аэродрома "Мачулищи" обычно взлетают самолеты-носители ракет "Кинжал", из-за чего в Украине объявляют воздушную тревогу.