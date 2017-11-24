 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Дональд Трамп: США совершили ошибку, войдя на Ближний Восток

    Между президентами Турции и США состоится телефонный разговор© REUTERS/ Kevin Lamarque

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "Сегодня во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом мы обсудим вопрос мира на Среднем Востоке".

    Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

    Разговор будет реализован по инициативе президента США.

    "Решение США о входе на Ближний Восток с самого начала было ошибочным шагом. Это стало причиной потери триллионов долларов и большого количества людей", - сказал Дональд Трамп.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi