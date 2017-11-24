Дональд Трамп: США совершили ошибку, войдя на Ближний Восток

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "Сегодня во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом мы обсудим вопрос мира на Среднем Востоке".

Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

Разговор будет реализован по инициативе президента США.

"Решение США о входе на Ближний Восток с самого начала было ошибочным шагом. Это стало причиной потери триллионов долларов и большого количества людей", - сказал Дональд Трамп.