Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тыс. человек

Число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тыс. человек.

Число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер в турецком парламенте.

"Жертвами землетрясений 6 февраля стали 50 тыс. 96 человек, пострадали 107 тыс. 204 человека", - заявил он.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".