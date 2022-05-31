О нас

Число жертв обрушения здания в Иране достигло 36

Число жертв обрушения здания в Иране достигло 36 Число погибших в результате обрушения здания в городе Абадан (провинция Хузестан) на юго-западе Ирана достигло 36.
В регионе
31 мая 2022 г. 16:34
Число жертв обрушения здания в Иране достигло 36

Число погибших в результате обрушения здания в городе Абадан (провинция Хузестан) на юго-западе Ирана достигло 36.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил с места происшествия репортер агентства Tasnim.

Число пострадавших, по предварительной информации, превышает 40.

По данным агентства ИСНА, в рамках расследования причин произошедшего задержаны 13 человек.

23 мая в Абадане произошло частичное обрушение строившегося 10-этажного торгового здания. Президент страны Ибрахим Раиси распорядился в срочном порядке провести расследование и наказать виновных.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Российские войска взяли под контроль большую часть Северодонецка
Российские войска взяли под контроль большую часть Северодонецка
31 мая 2022 г. 22:24
Премьер: Украина за три месяца получила от Запада 7 млрд долларов
Премьер: Украина за три месяца получила от Запада 7 млрд долларов
31 мая 2022 г. 21:08
Назначен новый президент Лукойла
Назначен новый президент "Лукойла"
31 мая 2022 г. 18:56
ЮНЕСКО: В Украине 139 культурных объектов пострадали с начала конфликта
ЮНЕСКО: В Украине 139 культурных объектов пострадали с начала конфликта
31 мая 2022 г. 18:02
Арестованы активы Татнефти в Украине
Арестованы активы "Татнефти" в Украине
31 мая 2022 г. 17:42
Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве
Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве
31 мая 2022 г. 17:04
Турция отменила ряд военных учений НАТО из-за Конвенции Монтре
Турция отменила ряд военных учений НАТО из-за Конвенции Монтре
31 мая 2022 г. 16:50
Около 400 работников грузинских заводов Боржоми начали забастовку
Около 400 работников грузинских заводов "Боржоми" начали забастовку
31 мая 2022 г. 15:04
В Грузии COVID-19 заразились еще 575 человек
В Грузии COVID-19 заразились еще 575 человек
31 мая 2022 г. 14:40
В Армении могут лишить оппозиционеров депутатских мандатов
В Армении могут лишить оппозиционеров депутатских мандатов
31 мая 2022 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi