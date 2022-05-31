Число жертв обрушения здания в Иране достигло 36

Число погибших в результате обрушения здания в городе Абадан (провинция Хузестан) на юго-западе Ирана достигло 36.
Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил с места происшествия репортер агентства Tasnim.
Число пострадавших, по предварительной информации, превышает 40.
По данным агентства ИСНА, в рамках расследования причин произошедшего задержаны 13 человек.
23 мая в Абадане произошло частичное обрушение строившегося 10-этажного торгового здания. Президент страны Ибрахим Раиси распорядился в срочном порядке провести расследование и наказать виновных.