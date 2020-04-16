​Число жертв коронавируса в Турции превысило 1 600

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 4,8 тысячи, количество умерших - на 125.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число умерших от коронавируса за сутки в Турции достигло максимального уровня с начала пандемии.

"Сегодня выявлен 4 801 новый случай, всего заразившихся - 74 193. Мы потеряли сегодня 125 пациентов, всего умерших – 1 643. Вылечились всего 7 089 пациента", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.