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Число заразившихся коронавирусом в Литве растет

​Число заразившихся коронавирусом в Литве увеличилось до 912

Число заразившихся коронавирусом в Литве увеличилось до 912. Как сообщает Report, об этом передает Sputnik Литва со ссылкой на правительство республики.

Отмечается, что умерших в республике 15, а выздоровевших – восемь.

Как отмечает агентство, за последние сутки был проведен 2301 анализ, а за все время было сделано 30 108 тестов. 

В республике до 13 апреля объявлен карантин. За нарушение правил карантина введено уголовное наказание.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.

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