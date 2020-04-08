Число заразившихся коронавирусом в Литве растет

Число заразившихся коронавирусом в Литве увеличилось до 912. Как сообщает Report, об этом передает Sputnik Литва со ссылкой на правительство республики.

Отмечается, что умерших в республике 15, а выздоровевших – восемь.

Как отмечает агентство, за последние сутки был проведен 2301 анализ, а за все время было сделано 30 108 тестов.

В республике до 13 апреля объявлен карантин. За нарушение правил карантина введено уголовное наказание.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.