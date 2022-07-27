Число деловых поездок из России в Азербайджан выросло в 2,5 раза

За последние полгода количество деловых бронирований авиабилетов из России в Азербайджан увеличилось в 2,5 раза.

За последние полгода количество деловых бронирований авиабилетов из России в Азербайджан увеличилось в 2,5 раза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Количество авиаперелетов в рабочих и бизнес-целях в Израиль, по данным агентств делового туризма, выросло за последние полгода более чем в восемь раз.

В то же время активно число деловых бронирований растет и в страны ближнего зарубежья - Казахстан (в 4,4 раза), Узбекистан (в 3,8 раза), Беларусь (в 3,5 раза).

Впервые в топ-10 попал Иран, который до сих пор не считался деловым направлением. Доля бронирований билетов в Иран увеличилась ровно втрое. Темпы роста поездок в Иран, который никогда прежде не рассматривался в качестве делового направления, объясняются практически нулевой базой прошлых лет, подчеркивает гендиректор агентства Infoline Иван Федяков.

В целом, по оценке Infoline, большинство поездок за рубеж сейчас можно рассматривать как фиктивные или условно "вынужденные", то есть совершаемые без реальных деловых целей - открытия новых видов бизнеса или ведения сделок. Огромная часть трафика, говорит эксперт, обусловлена попытками предпринимателей разово решить проблемы с валютными переводами.