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Число деловых поездок из России в Азербайджан выросло в 2,5 раза

Число деловых поездок из России в Азербайджан выросло в 2,5 раза За последние полгода количество деловых бронирований авиабилетов из России в Азербайджан увеличилось в 2,5 раза.
В регионе
27 июля 2022 г. 08:47
Число деловых поездок из России в Азербайджан выросло в 2,5 раза

За последние полгода количество деловых бронирований авиабилетов из России в Азербайджан увеличилось в 2,5 раза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Количество авиаперелетов в рабочих и бизнес-целях в Израиль, по данным агентств делового туризма, выросло за последние полгода более чем в восемь раз.

В то же время активно число деловых бронирований растет и в страны ближнего зарубежья - Казахстан (в 4,4 раза), Узбекистан (в 3,8 раза), Беларусь (в 3,5 раза).

Впервые в топ-10 попал Иран, который до сих пор не считался деловым направлением. Доля бронирований билетов в Иран увеличилась ровно втрое. Темпы роста поездок в Иран, который никогда прежде не рассматривался в качестве делового направления, объясняются практически нулевой базой прошлых лет, подчеркивает гендиректор агентства Infoline Иван Федяков.

В целом, по оценке Infoline, большинство поездок за рубеж сейчас можно рассматривать как фиктивные или условно "вынужденные", то есть совершаемые без реальных деловых целей - открытия новых видов бизнеса или ведения сделок. Огромная часть трафика, говорит эксперт, обусловлена попытками предпринимателей разово решить проблемы с валютными переводами.

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Версия на английском языке Number of business trips from Russia to Azerbaijan up 2.5 times in 1H22
Версия на азербайджанском языке Bu ilin 6 ayında Rusiyadan Azərbaycana işgüzar səfərlərin sayı 2,5 dəfə artıb

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