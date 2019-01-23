 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бывший премьер-министр Армении приглашен в Следственный комитет для разъяснений

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян приглашен в Следственный комитет и дал разъяснения. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом подтвердили в Следственном комитете Армении.

    Бывший премьер-министр дал разъяснения в рамках возбужденного  уголовного дела по факту выявленных в ходе приватизации лесного фонда Раздана коррупционных проявлений. 

    Помимо Овика Абрамяна в СК был приглашен бывший директор ГНКО «Армлес» Мартун Матевосян.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi