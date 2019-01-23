Бывший премьер-министр Армении приглашен в Следственный комитет для разъяснений

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян приглашен в Следственный комитет и дал разъяснения. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом подтвердили в Следственном комитете Армении.

Бывший премьер-министр дал разъяснения в рамках возбужденного уголовного дела по факту выявленных в ходе приватизации лесного фонда Раздана коррупционных проявлений.

Помимо Овика Абрамяна в СК был приглашен бывший директор ГНКО «Армлес» Мартун Матевосян.