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Более 650 грузовиков ожидают очереди на паромной переправе в Крыму

Более 650 грузовиков ожидают очереди на паромной переправе в Крыму Более 650 грузовых автомобилей ожидают в Крыму переправы на паромах через Керченский пролив после ЧП на мосту.
В регионе
10 октября 2022 г. 15:21
Более 650 грузовиков ожидают очереди на паромной переправе в Крыму

Более 650 грузовых автомобилей ожидают в Крыму переправы на паромах через Керченский пролив после ЧП на мосту.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

"По последней информации, на стоянке у паромной переправы находятся 509 грузовых автомобилей, на территории бывшего аэропорта - порядка 150. В рыбном порту находится один автобус. И водители, и пассажиры ждут своей очереди переправиться на материковую часть", - написал он в соцсетях.

По данным Минтранса Крыма, в настоящее время осуществляют перевозки два парома, в ближайшее время планируется задействовать еще два. Большегрузные автомобили перевозят с сортировочной площадки на территории бывшего аэропорта Керчь. Малотоннажные грузовые авто и пассажиры перевозятся из порта Крым.

Отметим, что 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава.

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