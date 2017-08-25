Bloomberg: У Путина появился новый фаворит

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Министр экономического развития России Максим Орешкин, который возглавил ведомство в конце 2016 года, "вырос в фаворита Владимира Путина".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, знакомых со взглядами президента.

Агентство отмечает, что министр, которого можно заметить рядом с президентом России Владимиром Путиным на крупных международных форумах, имеет больше политического веса, чем его предшественники.

Агентство в качестве подтверждения сообщает, что именно Орешкин раскрыл детали первой встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге.

А также, что именно глава МЭР в конце июля сменил министра финансов Антона Силуанова в качестве управляющего от России в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций.

Сам Орешкин отказался от комментариев для Bloomberg.