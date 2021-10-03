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Багдад Амреев: Единство тюркского мира укрепилось после освобождения территорий Азербайджана от оккупации

Багдад Амреев: Единство тюркского мира укрепилось после освобождения территорий Азербайджана от оккупации Единство тюркского мира укрепилось благодаря важным успехам, прежде всего освобождению азербайджанских территорий от оккупации и восстановлению его суверенитета и территориальной целостности.
В регионе
3 октября 2021 г. 12:22
Багдад Амреев: Единство тюркского мира укрепилось после освобождения территорий Азербайджана от оккупации
Багдад Амреев

Единство тюркского мира укрепилось благодаря важным успехам, прежде всего освобождению азербайджанских территорий от оккупации и восстановлению его суверенитета и территориальной целостности.

Как передает Report, об этом говорится в поздравлении генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных стран Багдада Амреева.

"Во время 44-дневной Отечественной войны Тюркский совет от имени всех стран-членов всеми средствами поддерживал справедливое дело Азербайджана, и его победный результат стал предметом гордости для всех наших государств", - говорится в поздравлении.

Он подчеркнул, что 2020-2021 годы были успешными для тюркского мира.

Напомним, что в этот день, 12 лет назад, было принято Нахчыванское соглашение, которое стало основой для создания Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Традиционно в этот день отмечается День сотрудничества тюркоязычных стран.

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Версия на азербайджанском языке Bağdad Amreyev: "Türk dünyasının birliyi Azərbaycan ərazilərinin azad olması nəticəsində möhkəmləndi"

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