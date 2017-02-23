Армянский солдат погиб в результате неисправности оружия

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Следственный отдел проводит расследование для установления гибели военнослужащего-контрактника армянских ВС Гора Худиняна, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По предварительным данным, армянский солдат погиб от осколочного ранения, полученного из-за разрыва патрона в стволе в ходе ведения огня из пулемета. Инцидент произошел сегодня ночью около 00:45 на боевом посту.

По данному факту третьим гарнизонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту халатного отношения к службе, повлекшего по неосторожности тяжкие последствия. Ведется следствие.