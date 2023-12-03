Франция продолжает вооружать Армению

В Армению отправлены 24 бронемашины типа Bastion производства французской группы Arquus.

В Армению отправлены 24 бронемашины типа Bastion производства французской группы Arquus.

Как сообщает Report , к ним должны быть добавлены еще 26 машин того же типа, которые в настоящее время находятся на стадии производства.

Недавно Армения подписала заказ на три радара GM2 200 от Thales и ведутся переговоры о поставке зенитно-ракетных комплексов MISTRAL 3.

Напомним, что 23 октября 2023 года министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Франция помогает Армении улучшить ее потенциал противовоздушной обороны посредством продажи трех радаров GM 200 и соглашения о будущих поставках зенитных ракет Mistral. Он также отметил, что Франция поможет Армении подготовить сухопутные силы обороны и поддержит усилия страны по реформированию и модернизации ее вооруженных сил.

Министры обороны Франции и Армении подписали договор о продаже трех радаров GM 200 производства Thales и меморандум о взаимопонимании относительно будущих поставок французских систем ПВО малой дальности Mistral.