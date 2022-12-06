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Армения получила от Азербайджана предложения по проекту мирного договора

Армения получила от Азербайджана предложения по проекту мирного договора Армения получила от Азербайджана предложения по проекту мирного соглашения, Ереван и Баку начинают третий этап переговорного процесса.
В регионе
6 декабря 2022 г. 15:12
Армения получила от Азербайджана предложения по проекту мирного договора

Армения получила от Азербайджана предложения по проекту мирного соглашения, Ереван и Баку начинают третий этап переговорного процесса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил глава постоянной парламентской комиссии по внешним связям Эдуард Агаджанян.

"Да, действительно, армянская сторона получила предложения Азербайджана, которые, по сути, являются ответом на предложения армянской стороны. Можно сказать, что обсуждается третий этап предложений. Других подробностей не могу представить", - отметил он.

Агаджанян также не исключил возможность встречи премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева до конца текущего года. "Что касается встречи глав наших стран или министров иностранных дел, то да, такая встреча не исключена до конца года", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Komissiya sədri: “Ermənistan Azərbaycandan sülhlə bağlı təkliflər alıb"

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