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Американский журналист заявил о тайных мирных переговорах РФ и Украины

Американский журналист заявил о тайных мирных переговорах РФ и Украины Киев и Москва ведут тайные переговоры на уровне главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.
В регионе
2 декабря 2023 г. 03:41
Американский журналист заявил о тайных мирных переговорах РФ и Украины

Киев и Москва ведут тайные переговоры на уровне главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в своей статье американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

По его информации, полученной у источников в американской администрации, а также американцев, знакомых с ситуацией в украинском правительстве, в американской администрации "нет никаких вопросов", что к решению о переговорах Залужного подталкивали "ключевые американские фигуры".

"Движущей силой этих переговоров были не Вашингтон или Москва, не президент США Джо Байден или президент РФ Владимир Путин, а два высокопоставленных генерала, которые ведут войну, Валерий Герасимов от России и Валерий Залужный от Украины", - утверждал Херш.

Соглашение, как отмечает журналист, предполагает, что аннексированный Крым перейдет РФ, а на украинских территориях, находящихся под контролем России, пройдут президентские выборы.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı jurnalist: “Rusiya ilə Ukrayna arasında hərbi səviyyədə sülh danışıqları aparılır”

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