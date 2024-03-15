Amazon и Microsoft приостанавливают работу своих облачных продуктов в РФ

Американские компании Amazon и Microsoft приостанавливают доступ к своим облачным продуктам на территории России с 20 марта.

Американские компании Amazon и Microsoft приостанавливают доступ к своим облачным продуктам на территории России с 20 марта.

Как передает Report,об этом сообщает российская компания Softline.

Представители Softline подтвердили получение соответствующей информации от двух технологических гигантов. Они подчеркнули, что для российских пользователей это означает полную невозможность использования продуктов американских корпораций и доступа к хранящимся в них данным.

"Согласно письмам от правообладателей, с указанной даты будет прекращен доступ к облачным продуктам, таким как (включая, но не ограничиваясь): Power BI, Dynamics CRM и другие. Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты", — уточняют представители Softline.

Отмечается, что ограничения связаны с так называемым "12-м пакетом санкций ЕС", который ограничивает поставку в Россию ПО для бизнес-аналитики и других продуктов.

Елена Волотовская, вице-президент Softline по инвестициям, также разместила соответствующее письмо от Microsoft в своем Telegram-канале. Кроме того, в связи с предстоящим прекращением доступа в Softline предупредили о возможных функциональных ограничениях в работе облачных сервисов не только Microsoft и Amazon, но и Google. Поэтому всем компаниям рекомендовали в кратчайшие сроки выполнить резервное