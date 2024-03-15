О нас

Amazon и Microsoft приостанавливают работу своих облачных продуктов в РФ

Amazon и Microsoft приостанавливают работу своих облачных продуктов в РФ Американские компании Amazon и Microsoft приостанавливают доступ к своим облачным продуктам на территории России с 20 марта.
В регионе
15 марта 2024 г. 20:46
Amazon и Microsoft приостанавливают работу своих облачных продуктов в РФ

Американские компании Amazon и Microsoft приостанавливают доступ к своим облачным продуктам на территории России с 20 марта.

Как передает Report,об этом сообщает российская компания Softline.

Представители Softline подтвердили получение соответствующей информации от двух технологических гигантов. Они подчеркнули, что для российских пользователей это означает полную невозможность использования продуктов американских корпораций и доступа к хранящимся в них данным.

"Согласно письмам от правообладателей, с указанной даты будет прекращен доступ к облачным продуктам, таким как (включая, но не ограничиваясь): Power BI, Dynamics CRM и другие. Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты", — уточняют представители Softline.

Отмечается, что ограничения связаны с так называемым "12-м пакетом санкций ЕС", который ограничивает поставку в Россию ПО для бизнес-аналитики и других продуктов.

Елена Волотовская, вице-президент Softline по инвестициям, также разместила соответствующее письмо от Microsoft в своем Telegram-канале. Кроме того, в связи с предстоящим прекращением доступа в Softline предупредили о возможных функциональных ограничениях в работе облачных сервисов не только Microsoft и Amazon, но и Google. Поэтому всем компаниям рекомендовали в кратчайшие сроки выполнить резервное

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Amazon, Microsoft suspend operation of their cloud products in Russia

Экслюзивные новости

Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
13 марта 2024 г. 12:08
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi