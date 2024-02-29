О нас

Ален Симонян: Решения о выходе из ОДКБ нет, но этого не исключаем

Ален Симонян: Решения о выходе из ОДКБ нет, но этого не исключаем Власти Армении не меняют внешнеполитический вектор, у Еревана нет решения о выходе из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В регионе
29 февраля 2024 г. 16:05
Ален Симонян: Решения о выходе из ОДКБ нет, но этого не исключаем

Власти Армении не меняют внешнеполитический вектор, у Еревана нет решения о выходе из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал на брифинге спикер парламента страны Ален Симонян.

"Об изменении какого-либо вектора или о чем-то в этом роде речи не шло. Мы обсуждаем, что делать, чтобы уменьшить опасности, которые могут угрожать Армении. Решения о выходе из ОДКБ нет, но, возможно, мы этого не исключаем. Наше общество тоже об этом говорит, можно сказать, что оно предъявляет такое требование", - заявил Симонян.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Alen Simonyan: No decision to leave CSTO for now
Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: KTMT-dən çıxmağı istisna etmirik

Экслюзивные новости

Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
29 февраля 2024 г. 10:15
Аль Хурдажи: Миссия 1,5°C замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
Аль Хурдажи: "Миссия 1,5°C" замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
28 февраля 2024 г. 15:34
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
27 февраля 2024 г. 14:41
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi