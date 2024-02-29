Ален Симонян: Решения о выходе из ОДКБ нет, но этого не исключаем

Власти Армении не меняют внешнеполитический вектор, у Еревана нет решения о выходе из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал на брифинге спикер парламента страны Ален Симонян.
"Об изменении какого-либо вектора или о чем-то в этом роде речи не шло. Мы обсуждаем, что делать, чтобы уменьшить опасности, которые могут угрожать Армении. Решения о выходе из ОДКБ нет, но, возможно, мы этого не исключаем. Наше общество тоже об этом говорит, можно сказать, что оно предъявляет такое требование", - заявил Симонян.