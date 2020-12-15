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Власти Бали рассказали, когда остров откроется для туристов

Власти Бали рассказали, когда остров откроется для туристов Бали потерял более 4,4 млрд долларов дохода в марте-июле 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции
Туризм
15 декабря 2020 г. 17:47
Власти Бали рассказали, когда остров откроется для туристов

Правительство Индонезии планирует открыть остров Бали для туристов, однако это произойдет только при улучшении эпидемиологической ситуации. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил газете Jakarta Post официальный представитель министерства туризма и креативной экономики Прабу Револуси.

"Правительство готово вновь открыть Бали для туристов в любой момент, но COVID-19 остается главной проблемой. Вопрос в том, насколько власть может контролировать случаи заболевания", — добавил Револуси, подчеркнув, что дата открытия острова пока не назначена.

В минувшее воскресенье в этой части Индонезии были зарегистрированы 72 новых случая коронавирусной инфекции, их общее количество достигло 15 433, сообщает газета.

Директор Всемирной туристической организации ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гарри Хванг, посетивший Бали, 11 декабря заявил, что на данный момент он полностью готов к приему иностранных гостей. Эксперт нашел "великолепными" действующие там стандарты и протоколы эпидемиологической безопасности и сказал, что "не удивится, если правительство объявит остров открытым для туристов еще до Рождества".

По данным местных властей, Бали, экономика которого на 60 процентов зависит от туризма, потерял более 4,4 млрд долларов дохода в марте-июле 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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