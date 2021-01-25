О нас
Report Georgia
Аудио новости

Великобритания планирует ужесточить карантин для иностранцев

Великобритания планирует ужесточить карантин для иностранцев Власти также собираются ужесточить контроль за туристами, которым предписано самоизолироваться
Туризм
25 января 2021 г. 09:39
Великобритания планирует ужесточить карантин для иностранцев

Власти Великобритании планируют ввести адресный десятидневный карантин для въезжающих из стран с высоким уровнем распространения коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Mail.

В соответствии с планом, который обсуждает правительство, прибывающие из таких стран будут обязаны соблюдать карантин в выделенных для этих целей отелях.

В числе стран, которые Великобритания намерена отнести к странам высокого риска, Daily Mail называет Бразилию и Южную Африку. Там ранее были выявлены более заразные штаммы коронавируса.

Кроме того, власти также собираются ужесточить контроль за туристами, которым предписано самоизолироваться, пишет газета. Сейчас выездные проверки проводятся только в том случае, если обязанный соблюдать карантин человек трижды не ответил на звонок инспекторов, или же его ответ вызвал подозрения. Решение о введении этих мер должно быть принято в понедельник, 25 января, уточняет Daily Mail.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании с начала пандемии подтверждено 3,6 млн случаев заражения COVID-19, страна занимает пятое в мире место по числу заболевших. Умерли 97,5 тыс. человек.

С 18 января все люди, прибывающие в Великобританию из-за рубежа, должны на десять дней уйти на самоизоляцию, а также предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19. Сейчас в стране действует третий по счету локдаун из-за пандемии. Начальные и средние школы перешли на дистанционное обучение, гражданам разрешено выходить из дома только на работу, за продуктами и предметами первой необходимости, а также чтобы получить медпомощь или для занятий спортом.

В середине декабря в Великобритании обнаружили мутацию коронавируса, которая, по данным властей, может быть на 80% более заразной чем предыдущая. Позднее премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил, что новый штамм, возможно, вызывает более высокую летальность среди заболевших, чем первоначальный вариант COVID-19. Советник при британском правительстве Патрик Валланс уточнил, что в случае заражения "британским" штаммом летальность может быть выше до 30%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

ICAO: Может потребоваться сертификат в связи с вакцинацией от коронавируса
ICAO: Может потребоваться сертификат в связи с вакцинацией от коронавируса
23 января 2021 г. 16:25
Кипр открывает границы для туристов из всех стран
Кипр открывает границы для туристов из всех стран
22 января 2021 г. 16:47
В Дубае запретили развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах
В Дубае запретили развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах
22 января 2021 г. 16:05
В Индонезии продлен запрет на въезд иностранцев
В Индонезии продлен запрет на въезд иностранцев
22 января 2021 г. 14:48
Шри-Ланка открыла границы для туристов со всего мира
Шри-Ланка открыла границы для туристов со всего мира
21 января 2021 г. 17:59
Израиль назвал условия восстановления международного туризма
Израиль назвал условия восстановления международного туризма
21 января 2021 г. 10:49
Таиланд собирается ввести туристический сбор
Таиланд собирается ввести туристический сбор
19 января 2021 г. 10:31
Подготовлен видеоролик о достопримечательностях Лачина 
Подготовлен видеоролик о достопримечательностях Лачина 
18 января 2021 г. 17:54
Азербайджанцы стали меньше ездить за рубеж
Азербайджанцы стали меньше ездить за рубеж
18 января 2021 г. 17:24
Поток туристов в Азербайджан из-за рубежа сократился в 4 раза
Поток туристов в Азербайджан из-за рубежа сократился в 4 раза
18 января 2021 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi