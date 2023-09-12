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В Узбекистане пройдет 25-я сессия Генеральной ассамблеи UNWTO

В Узбекистане пройдет 25-я сессия Генеральной ассамблеи UNWTO В Узбекистане пройдет 25-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO)
Туризм
12 сентября 2023 г. 16:51
В Узбекистане пройдет 25-я сессия Генеральной ассамблеи UNWTO

В Узбекистане пройдет 25-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Об этом Report сообщили в посольстве Узбекистана в Азербайджане.

Мероприятие, в котором примут участие представители из большого числа стран, пройдет в Самарканде 16-20 октября.

Ожидается прибытие в Самарканд руководителей туристических организаций, ведомств таких стран, как Азербайджан, Саудовская Аравия, Албания, Багамские острова, Бахрейн, Гватемала, Гаити, Кот-д'Ивуар, Индонезия, Монако, Нигер, Панама, Португалия, Сьерра-Леоне, Украина, Уругвай и Йемен.

В рамках 25-й сессии Генеральной Ассамблеи на пленарных заседаниях и ряде других масштабных конференций будут обсуждаться вопросы международного сотрудничества в сфере туризма.

Кроме того, в рамках данного мероприятия, также ожидается проведение инвестиционного форума.

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Версия на английском языке Uzbekistan to host 25th session of UNWTO General Assembly

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