В Узбекистане пройдет 25-я сессия Генеральной ассамблеи UNWTO

В Узбекистане пройдет 25-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO)

В Узбекистане пройдет 25-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Об этом Report сообщили в посольстве Узбекистана в Азербайджане.

Мероприятие, в котором примут участие представители из большого числа стран, пройдет в Самарканде 16-20 октября.

Ожидается прибытие в Самарканд руководителей туристических организаций, ведомств таких стран, как Азербайджан, Саудовская Аравия, Албания, Багамские острова, Бахрейн, Гватемала, Гаити, Кот-д'Ивуар, Индонезия, Монако, Нигер, Панама, Португалия, Сьерра-Леоне, Украина, Уругвай и Йемен.

В рамках 25-й сессии Генеральной Ассамблеи на пленарных заседаниях и ряде других масштабных конференций будут обсуждаться вопросы международного сотрудничества в сфере туризма.

Кроме того, в рамках данного мероприятия, также ожидается проведение инвестиционного форума.