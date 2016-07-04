​В Баку состоится международная выставка недвижимого имущества и инвестиций

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском экспо-центре состоится выставка “Недвижимое имущество и инвестиции”.

Как сообщили Report из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), выставка пройдет 15-17 декабря этого года.

На выставке ожидается участие представителей компаний и структур, осуществляющих деятельность в сфере логистики, инфраструктуры, страхования, архитектуры, управления недвижимостью, интернет-снабжения, человеческих ресурсов, маркетинга, связей с общественностью, банковской сфере и других областях.

На выставку приглашаются предприниматели и представители деловых кругов Азербайджана. Желающие получить более подробную информацию могут обратиться в Azpromo.