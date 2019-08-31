Узбекистан - богатое культурное наследие и достижения в его сохранении- РЕПОРТАЖ

22-26 августа в Ташкенте в рамках Недели культурного наследия состоялась III Международная конференция “Узбекистан - перекресток великих путей и цивилизаций: империи, религии, культуры".

Единственным азербайджанским информационным ресурсом, освещавшим работу конференции, было ИА Report.

По масштабам, целям и задачам конференция, без сомнения, стала крупнейшим и грандиозным научным мероприятием на постсоветском пространстве в XXI веке.

300 участников из 40 стран

В конференции приняли участие около 300 ученых, исследователей и представителей СМИ из 40 стран. Главным достижением конференции стало создание Международного научного общества по изучению культурного наследия Узбекистана, утверждение устава этой организации, формирование Научного совета и управленческого состава Общества.

Конференция “Узбекистан - перекресток великих путей и цивилизаций: империи, религии, культуры" состоялась по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева при поддержке ЮНЕСКО. На сей раз конференция запомнилась широтой географического охвата, проведением научных конференций в Ташкенте, Термезе и Бухаре, а также мероприятиями, представляющими огромную значимость для мировой научной общественности. Организаторами конференции выступили Министерство культуры Узбекистана, Всемирное общество по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия Узбекистана, Национальная ассоциация по электронным средствам массовой информации (НАЭСМИ), Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций страны, Государственный комитет по развитию туризма, а также Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО. Среди организаторов были Академия наук Узбекистана, Министерство иностранных дел и Центр исламской цивилизации при Кабинете Министров Узбекистана.

В рамках программы мероприятий состоялась выставка “Сокровища Кушанской империи”, гости получили возможность познакомиться с редкими экземплярами узбекских рукописей, побывали в Центре исламской цивилизации и Управлении мусульман Узбекистана, посетили Термезский археологический музей, Кампыртепе, буддистский комплекс Фаязтепе, Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари, приняли участие в открытии после реставрации прославленного сада “Баг-и Шамол”, разбитого в эпоху Тамерлана, посмотрели фильм “Узбекистан - дастан о любви“, а также стали свидетелями грандиозного концерта, предварившего XII Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари", церемония открытия которого прошла с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Издания, которые внесут вклад в человечество

Обо всем этом Report подготовит широкие репортажи, а пока хочется отметить, что в рамках конференции состоялась презентация 11 книг из 30-томника о культурном наследии Узбекистана, в котором приведены сведения о важных для мировой научной общественности событиях. Особое внимание привлекают книги “114 узбекских изданий Корана”, “Наука и культура в произведениях ученых”, “Картографирование археологических памятников Узбекистана”, “Архитектурная эпиграфика Узбекистана”, “Каталог архитектурных памятников Узбекистана”, ”100 известных узбекских рукописей”, “Картографирование Средней Азии”, “Культурное наследие Узбекистана в музеях мира” и др. Ценные исследования были проведены учеными из различных стран мира и изданы в Узбекистане в изящном оформлении. В рамках конференции также состоялось научное мероприятие по линии ЮНЕСКО и ICOMOS. В заседании принял участие генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, выступившая с интересным докладом о мировом культурном наследии, в частности, о культурном и нематериальном наследии Узбекистана.

С интересными докладами выступили заместитель директора Института востоковедения Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), академик Шахин Мустафаев, заведующий отделом истории и экономики арабских стран Института востоковедения им.Зии Буниятова Фарда Асадов, старший преподаватель Бакинского Государственного Университета, доктор исторических наук Ганира Пиргулиева и профессор турецкого университета Кастомону Намик Мусалы.

Около 50 рукописей Навои хранятся в Азербайджане

Выступивший на конференции заместитель директора Института востоковедения НАНА, академик Шахин Мустафаев подчеркнул, что азербайджанский Институт рукописей является старейшим и самым ценным рукописным хранилищем на постсоветском пространстве. По его словам, фонд Института рукописей образовался на базе частных коллекций: "Часть рукописей, хранящихся в фонде Института, связана со Средней Азией, особенно с Узбекистаном. Львиную долю этих рукописей составляют избранные произведения выдающегося узбекского поэта Алишера Навои. В Азербайджане хранится около 50 рукописей Алишера Навои, куда входит полное собрание сочинений "Хамсы". В фонде Института хранится поэтическое наследие А.Навои, а также датируемый 1484 годом знаменитый диван поэта”.

Академик Шахин Мустафаев “Хранящиеся в Баку ценные рукописи об Узбекистане дают основание говорить о том, что этот проект будет длиться еще долгие годы”.

По словам академика, надпись на форзаце "Дивана", переписанного еще при жизни автора в 889 году по Хиджре (в 1484 году по Григорианскому летоисчислению), гласит о том, что им владел нахчыванец по имени Мухаммедгулу Ибн Гасан: “39 из 50 этих рукописей - диваны гениального поэта. Остальные - поэмы и иные произведения автора, вошедшие в "Хамсу"".

Ш.Мустафаев добавил, что рукопись произведения "Бабурнаме", считающегося вершиной узбекской литературы, также хранится в Институте рукописей: "В Азербайджане хранится и исторический трактат "История Хорезма". Он написан на фарси. Там есть пометка о том, что произведение было получено в Ашхабаде в 1926 году. Рукопись повествует об истории Хорезма с незапамятных времен до эпохи Чингисхана”.

Академик отметил, что в Институте рукописей Азербайджана хранится произведение "Абдуллонаме", датируемое XVI веком: “В нашем институте хранятся рукописи видных религиозных деятелей Узбекистана, среди которых Самарканди и Бухари. Хранящиеся в Баку ценные рукописи об Узбекистане дают основание говорить о том, что этот проект будет длиться еще долгие годы”.

Обширные возможности для изучения истории и культуры Азербайджана

Комментируя Report значимость конференции, заведующий отделом истории и экономики арабских стран Института востоковедения им. Зии Буниятова Фарда Асадов охарактеризовал ее как череду мероприятий Недели охраны наследия Узбекистана. По его словам, это звенья масштабной программы: “В конференции приняли участие ученые, съехавшиеся из различных стран мира и связанные с регионом как происхождением, так и вехами судьбы. Конференция особо ценна тем, что позволяет кооперировать различным областям науки. Участники конференции не только выступают с докладами по своим сферам, но и встречаются с коллегами, исследуя в то же время смежные области. Так, нумизматы могут обменяться мнениями с исследователями письменных источников и специалистами в области искусства. В работу конференции даже вовлечены эксперты, задействованные в сфере экономики, что позволяет провести диалог различных сфер деятельности. На сегодняшний день в Узбекистане действует крупный проект, объединяющий эти направления. Это мероприятие - своего рода программа, координирующая данный проект, направленный на сохранение и приумножение исторического и культурного наследия Узбекистана".

Ф.Асадов отметил, что Азербайджан - обширный ареал распространения этого великого культурного наследия: “В Средней Азии нас испокон считали западными тюрками. Исторические связи между тюрками Средней Азии и Кавказа способствовали изучению нашего этноса и развитию ислама”.

Заведующий отделом истории и экономики арабских стран Института востоковедения им. Зии Буниятова Фарда Асадов "Благодаря столь масштабным мероприятиям, проводимым на государственном уровне, стало возможно объединить усилия и совместно изучить наше общее наследие. Инициатива, последовавшая со стороны правительства Узбекистана, трепетное отношение, выделение средств, сплоченность открывают обширные возможности для изучения истории Азербайджана, этнических общностей и культур”.

Говоря об экономических связях, "Шелковом пути", его значимости в экономике и историческом развитии Азербайджана, ученый-арабист подчеркнул, что эти процессы, безусловно, должны восприниматься в неразрывной связи со Средней Азией: “Иначе невозможно изучение "Шелкового пути", как единого процесса. Ну, и конечно нельзя не упомянуть о связях между нашими материальными культурами. Сходство памятников материальной культуры позволяет нам проследить общность культур и направления торговых связей. В Азербайджане хранятся рукописи произведений, авторы которых не только жили и творили в нашей стране, но и рукописи, некогда завезенные в Узбекистан. Благодаря столь масштабным мероприятиям, проводимым на государственном уровне, стало возможно объединить усилия и совместно изучить наше общее наследие. Инициатива, последовавшая со стороны правительства Узбекистана, трепетное отношение, выделение средств, сплоченность открывают обширные возможности для изучения истории Азербайджана, этнических общностей и культур”.

"Возможно, ныне не полностью осознают масштаб проводимых работ"

Старший преподаватель Бакинского Государственного Университета, доктор исторических наук Ганира Пиргулиева сообщила Report, что значимость подобных мероприятий неоценима. Дошедшие до наших дней археологические и архитектурные образцы культурно-религиозных памятников Узбекистана, являющегося центром одной из древнейших цивилизаций - Мавераннахр-Траноксианы, хранят память об эпохах огнепоклонничества, буддизма, христианства и ислама.

Старший преподаватель Бакинского Государственного Университета, доктор исторических наук Ганира Пиргулиева "Территория Азербайджана, являющаяся центром древнейшей цивилизации, наводнена историко-археологическими памятниками. В этом схожесть судеб Азербайджана и Узбекистана. За минувшие 150-200 лет в музеи мира отсюда было вывезено бесчисленное множество образцов материальной культуры, многие из них хранятся в частных коллекциях".

Г.Пиргулиева отметила, что научно-археологические исследования, начатые еще на заре прошлого века, поныне сохранили, преимущественно, стационарный характер: “То есть много лет ведутся исследования памятников, сосредоточенных в местах, важных с точки зрения постижения истории народов мира.Изучение путей реставрации, консервации, пропаганды и надлежащего использования этих памятников с учетом современных требований - важная для нашей страны задача".

Территория Азербайджана, являющаяся центром древнейшей цивилизации, наводнена историко-археологическими памятниками. В этом схожесть судеб Азербайджана и Узбекистана. За минувшие 150-200 лет в музеи мира отсюда было вывезено бесчисленное множество образцов материальной культуры, многие из них хранятся в частных коллекциях.

По словам Г.Пиргулиевой, крайне важна совместная работа известных исследователей Кавказа и Азербайджана с местными учеными для выявления исторической истины, доказательства принадлежности артефактов к культуре наших народов и представления их, как минимум, в своих экспозициях: "В этом смысле работа, проводимая Узбекистаном, является для нас примером. Особенно хочется отметить участие членов правительства Узбекистана во всех заседаниях, наряду с учеными, встречи и проводы участников главами местных органов власти в регионах, создание каждому участнику всех надлежащих условий. Узбекский народ испокон почитал своих ученых. Для них ученый и учитель - самые уважаемые люди. Полагаю, такой подход сам по себе большое достижение. Проявление неуважения к ученым, нежелание читать их труды - самый большой недостаток нынешнего поколения.Думаю, не ошибусь, если скажу, что искреннее и уважительное отношение к участникам всех - от сотрудников аэропорта, гостиничных работников, экскурсоводов в музеях до спикера парламента придало нам веры в себя. На каждом шагу мы ощущали чувство гордости местных жителей от возможности приобщения к своей культуре".

В заключение Г.Пиргулиева выразила глубокую признательность узбекскому народу, его ученым и президенту: “Возможно, они пока не полностью осознают ценность проводимой ими работы. Пройдут годы, столетия и молодое поколение, поняв и оценив по заслугам проводимые ныне работы, с благодарностью вспомнит ученых и всех причастных к нынешним работам”.