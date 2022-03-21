Таиланд отменил для туристов ПЦР-тесты

Таиланд с 1 апреля отменяет для всех туристов требование ПЦР-тестов в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране. Как сообщает Report, об этом заявили в Центре управления ситуацией с COVID-19 в Тайланде (CCSA).

Таиланд с 1 апреля отменяет для всех туристов требование ПЦР-тестов в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране. Как сообщает Report, об этом заявили в Центре управления ситуацией с COVID-19 в Тайланде (CCSA).

Также с 1 апреля с семи до пяти дней сократится срок карантина. Остальные условия въезда остаются без изменений.

Однако в планах уже с 1 мая еще больше ослабить коронавирусные ограничения. Например, заменить ПЦР-тест по прибытии на экспресс (АТК) тест.

В случае успешной реализации программы с 1 июля все ограничения, связанные с коронавирусом, планируется отменить.