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Таиланд отменил для туристов ПЦР-тесты

Таиланд отменил для туристов ПЦР-тесты Таиланд с 1 апреля отменяет для всех туристов требование ПЦР-тестов в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране. Как сообщает Report, об этом заявили в Центре управления ситуацией с COVID-19 в Тайланде (CCSA).
Туризм
21 марта 2022 г. 17:45
Таиланд отменил для туристов ПЦР-тесты

Таиланд с 1 апреля отменяет для всех туристов требование ПЦР-тестов в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране. Как сообщает Report, об этом заявили в Центре управления ситуацией с COVID-19 в Тайланде (CCSA).

Также с 1 апреля с семи до пяти дней сократится срок карантина. Остальные условия въезда остаются без изменений.

Однако в планах уже с 1 мая еще больше ослабить коронавирусные ограничения. Например, заменить ПЦР-тест по прибытии на экспресс (АТК) тест.

В случае успешной реализации программы с 1 июля все ограничения, связанные с коронавирусом, планируется отменить.

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Версия на английском языке Thailand cancels PCR tests for tourists

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