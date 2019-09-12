Глава Госагентства: Пропагандирование туристического потенциала оккупированных территорий недопустимо

"Пропагандирование туристического потенциала оккупированных территорий и зон конфликтов абсолютно недопустимо".

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана, об этом заявил председатель агентства Фуад Нагиев на проходящей в Санкт-Петербурге (Россия) 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации.

Он отметил, что соблюдение принятых в организации этических норм со стороны всех ее членов может улучшить эффективность деятельности и престиж организации.

По словам Фуада Нагиева, некоторые страны на онлайн платформах, выставках и международных мероприятиях допускают провокации против территориальной целостности других стран: "Это крайне недопустимо и должно быть предотвращено".

Напомним, что 23-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации с участием министров туризма, руководителей государственного и частного секторов начала свою работу в Санкт-Петербурге 9-го сентября. В работе сессии принимают участие более 1100 лиц, в том числе 65 министров и заместителей министров туризма. Повестка сессии включает в себя такие вопросы, как роль туризма в образовании и создании новых рабочих мест, важность инноваций и предпринимательства в поддержке международного туризма.