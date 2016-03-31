Названы самые дорогие туристические направления в этом году

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Дубай (ОАЭ) и Нью-Йорк (США) признаны самыми дорогими направлениями для туристов, сообщает Report со ссылкой на Daily Mail.

По оценкам экспертов, пребывание в Дубае обойдется в 278,92 фунтов стерлингов в сутки на одного человека, в Нью-Йорке – в 256,8 фунтов стерлингов.

Третье место занимает Ботсвана. Далее следуют Марракеш, Сидней, Лондон, Сингапур, Каракас, Канкун и Лима.

Также были названы самые бюджетные направления. Рейтинг возглавляет Будапешт (Венгрия). Пребывание в этом городе будет стоить 40,34 фунтов стерлингов в сутки на человека.

В список также попали Тенерифе, Бангкок, Ханой, Кейптаун, Фару, Окленд, Корфу, Шарм-эль-Шейх и Куала-Лумпур.