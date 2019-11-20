Нафталан вошел в тройку самых популярных оздоровительных мест для отдыха в СНГ

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг курортов стран СНГ для оздоровительного и бальнеологического отдыха осенью.

Как передает Report, чаще всего российские туристы осенью отдыхают в Беларуси, Азербайджане, Казахстане, Молдове.

"Курорты на озере Нарочь в Беларуси, курорты Нафталана в Азербайджане, курорты Бурабая в Казахстане, курорты Калараш в Молдове вошли в ТОП-5 для оздоровительного отдыха в странах СНГ осенью-2019", - сообщает портал.

Отмечается, что на курортах стран СНГ осенью отдыхают от 10 до 14 дней и платят за проживание, питание и лечение от 3 тысяч до 3,5 тысяч рублей в день.