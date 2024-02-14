На Бали ввели туристический сбор в размере $10

Индонезийские власти со среды ввели сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий (примерно $10) для иностранных туристов, которые посещают остров Бали.

Индонезийские власти со среды ввели сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий (примерно $10) для иностранных туристов, которые посещают остров Бали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, аналогичные требования касаются поездок на соседние с Бали мелкие острова Нуса-Пенида, Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган.

Туристы, прибывающие из других частей Индонезии внутренними авиарейсами или паромом, также должны платить налог. Сбор затрагивает все возрастные категории въезжающих, включая детей.

Исключение сделано для нескольких категорий виз. Среди них - дипломатические, для представителей официальных делегаций, для членов экипажей, для обладателей разрешения на временное или постоянное пребывание. Кроме того, сбор не нужно платить тем, кто въезжает на Бали по визам для воссоединения с семьей, "золотым" визам, студенческим и бизнес-визам. При этом перед поездкой на Бали все перечисленные категории людей должны заранее подать в формате онлайн заявку на освобождение от оплаты налога.

Также от необходимости платить сбор освобождаются граждане Индонезии и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, в которую, помимо Индонезии, входят Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

С учетом количества прибывающих на Бали туристов власти будут получать порядка $180 тыс. ежедневно. В 2023 году Бали посетили около 11 млн иностранных туристов, что превысило первоначальную цель на 2,5 млн. В 2024 году власти прогнозируют дальнейший рост турпотока до 14 млн человек.