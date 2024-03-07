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Министр экономического развития РФ: Москва и Баку запланировали меры для восстановления турпотоков

Министр экономического развития РФ: Москва и Баку запланировали меры для восстановления турпотоков Россия и Азербайджан запланировали несколько шагов для восстановления взаимных туристических потоков.
Туризм
7 марта 2024 г. 14:42
Министр экономического развития РФ: Москва и Баку запланировали меры для восстановления турпотоков

Россия и Азербайджан запланировали несколько шагов для восстановления взаимных туристических потоков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил в беседе с журналистами в Баку после встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

"У нас взаимные [туристические] потоки растут, но в то же время пока еще не восстановились. Для этого мы запланировали ряд шагов, связанных со взаимным продвижением на рынках двух стран наших туристических продуктов, решением вопросов с платежами, совместным использованием туристического потенциала Каспия, который нас объединяет", - сказал он.

Вопросы, связанные с развитием сотрудничества в сфере туризма, были одной из главных тем обсуждений в ходе визита председателя правительства России Михаила Мишустина в Азербайджан 5-6 марта.

По итогам его переговоров в Баку была подписана дорожная карта по развитию туризма между РФ и Азербайджаном на 2024-2026 годы.

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Версия на английском языке Russian minister: Moscow and Baku to restore tourist flows
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya turist axınının bərpası üçün tədbirlər planlaşdırıb

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