Министр экономического развития РФ: Москва и Баку запланировали меры для восстановления турпотоков

Россия и Азербайджан запланировали несколько шагов для восстановления взаимных туристических потоков.

Россия и Азербайджан запланировали несколько шагов для восстановления взаимных туристических потоков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил в беседе с журналистами в Баку после встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

"У нас взаимные [туристические] потоки растут, но в то же время пока еще не восстановились. Для этого мы запланировали ряд шагов, связанных со взаимным продвижением на рынках двух стран наших туристических продуктов, решением вопросов с платежами, совместным использованием туристического потенциала Каспия, который нас объединяет", - сказал он.

Вопросы, связанные с развитием сотрудничества в сфере туризма, были одной из главных тем обсуждений в ходе визита председателя правительства России Михаила Мишустина в Азербайджан 5-6 марта.

По итогам его переговоров в Баку была подписана дорожная карта по развитию туризма между РФ и Азербайджаном на 2024-2026 годы.