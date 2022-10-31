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Кипр начнет взимать визовый сбор с граждан России 1 декабря

Кипр начнет взимать визовый сбор с граждан России 1 декабря Визовый сбор для взрослых россиян за оформление визы на Кипр с 1 декабря будет стоит 80 евро.
Туризм
31 октября 2022 г. 16:14
Кипр начнет взимать визовый сбор с граждан России 1 декабря

Визовый сбор для взрослых россиян за оформление визы на Кипр с 1 декабря будет стоит 80 евро.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При это для детей с 6 до 12 лет визовый сбор составит 40 евро. Соответствующее решение принял Совет министров Республики Кипр.

В АТОР уточнили, что до 1 декабря российские граждане могут сделать въездные документы бесплатно. Срок рассмотрения заявки составит 3-5 рабочих дней. Кроме того, въехать на территорию Кипра можно по многократной действующей шенгенской визе, а также по многократной национальной визе Румынии, Хорватии или Болгарии или кипрской национальной визе.

В сентябре Совет Европейского союза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Российской Федерацией. В соответствии с этим решением стоимость визового сбора была увеличена с 35 до 80 евро евро, а правила выдачи многократных виз были ужесточены.

Ранее сообщалось, что для россиян и белорусов ужесточили правила въезда в Ирландию.

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