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Кельбаджар и Лачин вновь станут туристическими достопримечательностями

Кельбаджар и Лачин вновь станут туристическими достопримечательностями В Кельбаджаре и Лачине можно как поощрять создание крупных туристических объектов, так и развивать сельский туризм
Туризм
7 декабря 2020 г. 16:53
Кельбаджар и Лачин вновь станут туристическими достопримечательностями

Освобожденные от оккупации Кельбаджарский и Лачинский районы Азербайджана во времена СССР были известными туристическими регионами, и смогут вернуть себе былую славу.

Об этом сообщил Report эксперт по туризму Джейхун Ашуров.

"К примеру, только в Кельбаджар в то время ежегодно приезжали 50 тысяч туристов из союзных республик. Район расположен на высоте 1 500-3 800 метров над уровнем моря, в долине реки Тертер, в горах Малого Кавказа, имеет богатую флору и фауну, термальные лечебные воды (Истису), исторические памятники. Например, в Кельбаджаре находится монастырский комплекс, который в народе называют "Хотавенг" или "Худавенг", то есть "храм Божий". Этот объект был религиозным центром албанского Хаченского княжества, возникшего в нагорной части Карабаха после распада Кавказской Албании (в IX веке). То есть этот район всегда был и будет в зоне интереса туристов. Также большой туристический потенциал имеет Лачинский район, территория которого богата курганами, относящимися к бронзовому веку ", - отметил он.

По словам Ашурова, в Кельбаджаре и Лачине можно как поощрять создание крупных туристических объектов, так и развивать сельский туризм: "Для населения, которое будет там жить в будущем, развитие сельского туризма очень важно, оно может служить формированию и увеличению их доходов. Также местные и иностранные бизнесмены должны быть заинтересованы в строительстве крупных туристических объектов. Бизнесменов можно освободить от налогов, чтобы обеспечить приток инвестиций. Турецкие предприниматели уже выразили интерес к Карабахскому региону".

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Версия на азербайджанском языке "Kəlbəcər və Laçın yenidən Azərbaycanın turizm simasına çevriləcək" 

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