​Горнолыжные курорты во Франции закрывают из-за отсутствия снега

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Менее чем за неделю до начала высокого сезона, сопряженного с началом новогодних праздников и детских каникул, на склонах Франции принимать спортсменов готовы лишь 40 из более чем 200 горнолыжных станций.

Как передает Report, синоптики объясняют такую ситуацию предшествующей теплой осенью и поздним началом сезона.

Их прогнозы на ближайшие дни по-прежнему остаются неопределенными. Сложности для администраторов горнолыжных курортов представляет не столько отсутствие осадков, сколько чересчур теплая погода, не позволяющая производить на склонах искусственный снег.

Если ситуация в Альпах остается неясной, то в Пиренеях в течение недели все же должны открыться не менее половины станций.