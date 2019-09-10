Число украинских туристов в Азербайджане растет

До конца этого года около 50 тысяч украинцев посетят Азербайджан.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на пресс-конференции.

"Все больше украинцев приезжают, чтобы увидеть Баку. Наблюдается динамика роста по восходящей, но и есть над чем работать. Посольство будет работать над продвижением туристической сферы и продвигать другие города и места, помимо Трускавца, которые могли бы привлечь азербайджанских туристов", - отметил посол.

При этом, по его словам, увеличение турпотока влечет за собой проблему загруженности авиарейсов: " Думаю, можно было бы увеличить количество авиарейсов со стороны как азербайджанских, так и украинских авиаперевозчиков", - добавил он.

Дипломат также добавил, что Азербайджан входит в топ-5 стран, граждане которых получают образование в Украине.

"Это уже стало многолетней традицией. Это очень важно и приятно", - отметил В. Каневский.