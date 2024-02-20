Граждане Азербайджана в январе чаще всего путешествовали в Турцию

В январе 2024 года зарубежные страны посетили 147,7 тыс. граждан Азербайджана, что на 35,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе 2024 года зарубежные страны посетили 147,7 тыс. граждан Азербайджана, что на 35,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Отмечается, что число граждан Азербайджана, выезжающих в Россию увеличилось на 37%, в Грузию - на 36,9%, в Турцию - на 29,3%, в Иран - на 23%.

Турцию посетили 36,6% граждан Азербайджана, Россию - 22%, Грузию -10,6%, Иран - 8,2%, другие страны - 22,6%.

69,1% граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны в январе, воспользовались воздушным транспортом, 28,8% - железнодорожным и автомобильным, 2,1% - морским транспортом.