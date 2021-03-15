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Болгария объявила сроки запуска летнего туристического сезона

Болгария объявила сроки запуска летнего туристического сезона Сегодня будут утверждены меры, которые коснутся объектов размещения, ресторанов и кафе, а также мест для развлечений туристов
Туризм
15 марта 2021 г. 09:15
Болгария объявила сроки запуска летнего туристического сезона

Болгария планирует 1 мая начать летний туристический сезон, но с ограничениями и соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба минтуризма страны.

"Решение о запуске туристического сезона 1 мая было согласовано с органами здравоохранения и МИД Болгарии. В понедельник, 15 марта, будут утверждены меры, которые коснутся объектов размещения, ресторанов и кафе, а также мест для развлечений туристов", – цитирует пресс-служба вице-премьера и министра туризма республики Марияну Николову.

По ее словам, сезон будет запущен немного раньше обычного, чтобы обеспечить стабильную работу отрасли и соблюдать меры безопасности, предписанные органами здравоохранения. Николова добавила, что требования для въезда туристов в Болгарию уже разработаны и согласованы.

"На следующей неделе Евросоюз примет решение о так называемом сертификате о состоянии здоровья, и болгарское правительство поддерживает эту позицию", – сказала вице-премьер.

В свою очередь министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов уточнил, что для туристов, которые хотят посетить республику, будет предусмотрен согласованный с Еврокомиссией вариант "зеленого коридора". Также он отметил важность введения в странах Евросоюза паспортов вакцинации. Удостоверение позволит посетить страну тем, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела, вакцинированным туристам, а также тем, у кого отрицательный результат ПЦР-теста.

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