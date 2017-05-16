Болгария и Азербайджан обсудили меры по увеличению двустороннего туристического потока

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова провела рабочую встречу с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главным переговорщиком страны с ЕС Махмудом Мамедгулиевым. Во встрече приняли участие посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова.

Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-центре министерства туризма Болгарии.

Среди обсуждаемых тем были меры по увеличению двустороннего туристического потока и варианты для облегчения визового режима.

Министр Ангелкова проинформировала Махмуда Мамедгулиева о том, что в ходе 105-й сессии Всемирной туристской организации ООН (ВТО) в Мадриде она провела беседу со своим коллегой Абульфазом Гараевым, министром культуры и туризма Азербайджана и уже направила приглашение посетить Болгарию.

Замминистра подчеркнул тот факт, что в этом году Болгария и Азербайджан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений между странами. Предстоит обсуждение возможности проведения совместных мероприятий по этому поводу.