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Азербайджан в десятке наиболее востребованных у россиян авианаправлений в этом году

Азербайджан в десятке наиболее востребованных у россиян авианаправлений в этом году Азербайджан вошел в десятку популярных стран с наиболее популярными авианаправлениями из России в 2020
Туризм
19 декабря 2020 г. 12:03
Азербайджан в десятке наиболее востребованных у россиян авианаправлений в этом году

Азербайджан вошел в десятку стран с наиболее популярными авианаправлениями из России в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные исследования сервиса поездок и путешествий Tutu.ru.

Наряду с Азербайджаном популярными направлениями стали Узбекистан, Армения, Кыргызстан, Турция, Молдова, Казахстан, Беларусь, Таджикистан и Германия.

"Спрос на перелеты даже по самым востребованным направлениям существенно сократился в этом году. Из топ-10 наименее снизился спрос на перелеты в Турцию. Страна начала принимать россиян в августе и стала первой альтернативой отечественным морским курортам. Но все равно даже в Турцию отправилось на 40-45% россиян меньше, чем год назад", - отметили в сервисе путешествий.

При этом средняя стоимость авиабилета для россиян в ближнее зарубежье (в одну сторону) увеличилась на 6% до 11,7 тыс. рублей, в Европу - на 9% до 14,8 тыс. рублей.

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