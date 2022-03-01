Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Турции

Азербайджан примет участие в 5-й Международной выставке туризма и путешествий Travelexpo, которая пройдет 3-6 марта в столице Турции Анкаре.

Азербайджан примет участие в 5-й Международной выставке туризма и путешествий Travelexpo, которая пройдет 3-6 марта в столице Турции Анкаре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Мероприятие состоится в Конгресс-центре Анкары при поддержке министерств культуры, туризма и торговли Турции, исполнительных и муниципальных органов Анкары, местной промышленной палаты, городского совета Анкары и Совета по медицинскому туризму Турции.

В выставке примут участие 40 специалистов по оздоровительному туризму из 13 стран, включая Алжир, Ирак, Иран, Швецию, Швейцарию, Казахстан, Кыргызстан, Литву, Македонию, Россию и Таджикистан, а также 20 туроператоров из Германии, Азербайджана, Ирана, Македонии, России и Сербии.