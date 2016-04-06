​Азербайджан намерен привлечь туристов из Кувейта

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев встретился с министром информации Кувейта шейхом Салманом Сабах Салем аль-Хумуд аль-Сабахом в эль-Кувейте, сообщает Report со ссылкой на кувейтские СМИ.

В ходе встречи кувейтский министр подчеркнул роль СМИ и культурных программ для пропаганды азербайджанского туристического потенциала для кувейтских туристов.

Шейх Салман, который также является председателем Национального совета по культуре, искусству и литературе, подчеркнул необходимость обмена опытом между странами и усиления азербайджано-кувейтских отношений в сфере культуры и туризма.

В свою очередь А.Гараев выразил удовлетворение глубиной отношений между Азербайджаном и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), указав на желание Азербайджана привлечь больше туристов из стран Залива и открытость азербайджанского авиапространства для авиалиний стран ССАГПЗ.