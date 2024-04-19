Азербайджан и Польша обсудили повышение интенсивности авиарейсов

Азербайджан и Польша обсудили повышение интенсивности авиарейсов в эти страны.

Азербайджан и Польша обсудили повышение интенсивности авиарейсов в эти страны.

Как сообщает Report, обсуждения проведены в ходе деловой встречи председателя правления "Ассоциации туристических агентств Азербайджана" Гёйдениза Гахраманова с представителем польской авиакомпании LOT Войцехом Адамчаком.

На встрече польская авиакомпании была проинформирована о деятельности ассоциации и ее роли в развитии туристического сектора страны, а также о направлениях деятельности компаний-членов.

Были обсуждены вопросы взаимного сотрудничества в повышении туристической привлекательности, организации рекламно-пропагандистских мероприятий, расширении партнерских отношений с компаниями-членами и регулировании ценовой политики и другие вопросы, также рассмотрено проведение встреч в формате B2B.

Отметим, что в настоящее время польская авиакомпания LOT выполняет рейсы Баку-Варшава-Баку 5 раз в неделю.