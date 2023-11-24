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Азербайджан и Катар обсудили расширение туристических связей

Азербайджан и Катар обсудили расширение туристических связей Азербайджан и Катар обсудили расширение туристических связей, повышение осведомленности об Азербайджане как туристическом направлении, продвижение делового туризма и другие вопросы.
Туризм
24 ноября 2023 г. 12:29
Азербайджан и Катар обсудили расширение туристических связей

Азербайджан и Катар обсудили расширение туристических связей, повышение осведомленности об Азербайджане как туристическом направлении, продвижение делового туризма и другие вопросы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Обсуждения состоялись в Катаре в рамках деловой встречи между представителями Бюро по туризму Азербайджана при Госагентстве, посольства Азербайджана в Катаре и местного туристического сектора.

В ходе встречи были представлены туристические возможности Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Qatar mull expanding tourism ties
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qətər turizm əlaqələrinin genişləndirilməsini müzakirə edib

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