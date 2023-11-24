Азербайджан и Катар обсудили расширение туристических связей

Азербайджан и Катар обсудили расширение туристических связей, повышение осведомленности об Азербайджане как туристическом направлении, продвижение делового туризма и другие вопросы.

Азербайджан и Катар обсудили расширение туристических связей, повышение осведомленности об Азербайджане как туристическом направлении, продвижение делового туризма и другие вопросы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Обсуждения состоялись в Катаре в рамках деловой встречи между представителями Бюро по туризму Азербайджана при Госагентстве, посольства Азербайджана в Катаре и местного туристического сектора.

В ходе встречи были представлены туристические возможности Азербайджана.