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По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные железнодорожные рейсы

По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные железнодорожные рейсы С 17 ноября по маршруту Баку-Агстафа-Баку будут назначены дополнительные железнодорожные рейсы.
Инфраструктура
15 ноября 2023 г. 13:16
По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные железнодорожные рейсы

С 17 ноября по маршруту Баку-Агстафа-Баку будут назначены дополнительные железнодорожные рейсы.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), поезд будет отбывать из Баку по пятницам и субботам в 23:55 и прибывать на станцию "Агстафа" в 06:20 следующего дня.

В обратном направлении поезд будет отправляться по субботам и воскресеньям в 08:30 и прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал в 14:55 того же дня.

Поезд также будет останавливаться на станции "Уджар".

Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az) или онлайн через приложение ADY Mobile.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Ağstafa-Bakı qatarına həftə sonlarına əlavə reyslər təyin edilib

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