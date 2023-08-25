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Азербайджан и Дагестан могут организовывать мини-туры для арабских туристов

Азербайджан и Дагестан могут организовывать мини-туры для арабских туристов Азербайджан и Дагестан могут рассмотреть возможность организации смешанных туристических маршрутов для гостей из арабских стран.
Туризм
25 августа 2023 г. 12:21
Азербайджан и Дагестан могут организовывать мини-туры для арабских туристов

Азербайджан и Дагестан могут рассмотреть возможность организации смешанных туристических маршрутов для гостей из арабских стран.

Как сообщает Report, об этом сообщил Центр поддержки экспорта Дагестана.

Сообщается, что завершилась бизнес-миссия туроператоров из Азербайджана. Миссия была организована Центром поддержки экспорта совместно с Министерством туризма и Ассоциации туроператоров Дагестана.

В ходе визита в Дагестан представители туристического бизнеса Азербайджана посетили ключевые локации — Сулакский каньон, глэмпинг "Старый Сивух", село Гоор, город Дербент и др.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dağıstanla ərəb turistlər üçün miks-turlar təşkil edə bilər

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