Азербайджан и Дагестан могут организовывать мини-туры для арабских туристов

Азербайджан и Дагестан могут рассмотреть возможность организации смешанных туристических маршрутов для гостей из арабских стран.

Азербайджан и Дагестан могут рассмотреть возможность организации смешанных туристических маршрутов для гостей из арабских стран.

Как сообщает Report, об этом сообщил Центр поддержки экспорта Дагестана.

Сообщается, что завершилась бизнес-миссия туроператоров из Азербайджана. Миссия была организована Центром поддержки экспорта совместно с Министерством туризма и Ассоциации туроператоров Дагестана.

В ходе визита в Дагестан представители туристического бизнеса Азербайджана посетили ключевые локации — Сулакский каньон, глэмпинг "Старый Сивух", село Гоор, город Дербент и др.