Авиакомпания Utair увеличила число рейсов в Азербайджан

Российская авиакомпания Utair ввела в осенне-зимнее расписание рейсы в Азербайджан.

Российская авиакомпания Utair ввела в осенне-зимнее расписание рейсы в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, полеты будут выполняться в Баку, Гянджу и Нахчыван из Москвы и регионов России.

Рейсы Utair в Азербайджан в осенне-зимнем расписании будут выполняться в Баку из Грозного, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени и Уфы; в Гянджу и Нахчыван - из Москвы.

"Год назад мы значительно расширили программу полетов в города Азербайджана. Ввели рейсы в Баку из Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, а также в Гянджу и Нахчыван - из Москвы. Планируем наращивать частоту полетов и будем выполнять рейсы по этим маршрутам круглый год", - рассказал президент "Utair - пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Как отмечается в сообщении авиаперевозчика, билеты уже поступили в продажу.