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ATAA: Аннулированы штрафы в отношении азербайджанских туристических компаний

ATAA: Аннулированы штрафы в отношении азербайджанских туристических компаний Ассоциация туристических агентств Азербайджана (АТАА) собрала средства на сумму около 41 тыс. манатов.
Туризм
12 сентября 2023 г. 12:10
ATAA: Аннулированы штрафы в отношении азербайджанских туристических компаний

Ассоциация туристических агентств Азербайджана (АТАА) собрала членские взносы на сумму около 41 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ATAA Гёйдениз Гахраманов, выступая на ежегодном отчетном мероприятии.

Г.Гахраманов отметил, что эта сумма была собрана более чем в 130 агентствах.

"Различные авиакомпании выписали штрафы членам ATAA. Именно за этот год мы добились аннулирования этих штрафов. Также в результате наших усилий различные авиакомпании перечислили на счета членов ассоциации комиссионные выплаты на сумму более 1 млн манатов”, - сказал он.

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Версия на английском языке ATAA: Fines of various airlines against Azerbaijani tourism companies removed
Версия на азербайджанском языке ATAA: “Müxtəlif hava yollarının Azərbaycan turizm şirkətlərinə qarşı cərimələri silinib"

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