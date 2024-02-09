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Арабская авиакомпания заинтересована в увеличении числа рейсов в Азербайджан

Арабская авиакомпания заинтересована в увеличении числа рейсов в Азербайджан Председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана (ATAA) Гёйдениз Гахраманов обсудил с представителями авиакомпании Air Arabia увеличение числа авиарейсов между Азербайджаном и ОАЭ.
Туризм
9 февраля 2024 г. 13:31
Арабская авиакомпания заинтересована в увеличении числа рейсов в Азербайджан

Председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана (ATAA) Гёйдениз Гахраманов обсудил с представителями авиакомпании Air Arabia увеличение числа авиарейсов между Азербайджаном и ОАЭ.

Как сообщает Report со ссылкой на ATAA, на встрече с главным региональным менеджером Air Arabia Николасом Кехди и главой бакинского представительства Зохрабом Алиевым было отмечено, что в январе Азербайджан посетили около 16 жителей ОАЭ, что в два раза больше показателя 2023 года.

Гахраманов отметил, что страны Ближнего Востока, в частности ОАЭ, входят в число приоритетных целевых рынков для компаний-членов ассоциации.

Глава ATAA также назвал важным решение об отмене визового режима между Азербайджаном и ОАЭ в 2023 году. По его словам, этот шаг положительно влияет на развитие туризма обеих стран.

Николас Кехди в свою очередь сообщил, что ОАЭ придают большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в сфере туризма.

Представитель компании подчеркнул, что Air Arabia приобрела 110 новых самолетов и тем самым расширила свой парк. В будущем может быть рассмотрен вопрос увеличения числа рейсов в Азербайджан, сказал он.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по увеличению числа взаимных туристических поездок, организации транзитных рейсов в другие страны, проведению встреч в формате B2B и прочим актуальным вопросам.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və BƏƏ arasında aviareyslərin sayının artırılması müzakirə olunub

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