НБА: 35 очков Клэя Томпсона помогли "Голден Стэйт" сравнять счёт в серии с "Хьюстоном" - ВИДЕО

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В шестом матче финальной серии Западной конференции "Голден Стэйт Уорриорз" на своём паркете принимал "Хьюстон Рокетс" и одержал победу – 115:86 (22:39, 29:22, 33:16, 31:9). Счёт в серии сравнялся – 3-3.

Как передает Report, ключевой стала вторая половина встречи, которую баскетболисты "Голден Стэйт" выиграли со счётом 64:25.

Главным гером встречи стал защитник "Голден Стэйт" Клэй Томпсон, на его счету 35 очков и 6 подборов. У его одноклубника Стивена Карри – 29 очков, 5 подборов и 6 передач.

В составе "Рокетс" самым результативным стал Джеймс Харден, который записал в свой актив 32 очка 7 подборов и 9 передач.