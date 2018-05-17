Cборная России проиграла Канаде в овертайме и не вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Сборная России по хоккею проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира.

Как передает Report, Встреча завершилась со счетом 4:5 (ОТ) в пользу «Кленовых листьев».

Канадцы вышли вперед на 5-й минуте, реализовав большинство. Шайбой отметился Колтон Парэйко. На 32-й минуте «Кленовые листья» удвоили преимущество. Шайбу на свой счет записал Райан Ньюджент-Хопкинс.

Россияне восстановили статус-кво до конца второго периода благодаря точным броскам Ильи Михеева и Александра Барабанова.

В заключительном периоде команды обменялись двумя шайбами. У россиян отличились Сергей Андронов и Артем Анисимов, у канадцев — Кайл Туррис и Пьер-Люк Дюбуа.

Основное время матча завершилось ничьей, поэтому для определения победителя был назначен овертайм. Решающая шайба была заброшена на 65-й минуте — большинство реализовал Райан О’Райлли.

Таким образом, в полуфинале ЧМ сборная Канады встретится с победителем пары Финляндия — Швейцария.