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    Cборная России проиграла Канаде в овертайме и не вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Сборная России по хоккею проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира.

    Как передает Report, Встреча завершилась со счетом 4:5 (ОТ) в пользу «Кленовых листьев».

    Канадцы вышли вперед на 5-й минуте, реализовав большинство. Шайбой отметился Колтон Парэйко. На 32-й минуте «Кленовые листья» удвоили преимущество. Шайбу на свой счет записал Райан Ньюджент-Хопкинс.

    Россияне восстановили статус-кво до конца второго периода благодаря точным броскам Ильи Михеева и Александра Барабанова.

    В заключительном периоде команды обменялись двумя шайбами. У россиян отличились Сергей Андронов и Артем Анисимов, у канадцев — Кайл Туррис и Пьер-Люк Дюбуа.

    Основное время матча завершилось ничьей, поэтому для определения победителя был назначен овертайм. Решающая шайба была заброшена на 65-й минуте — большинство реализовал Райан О’Райлли.

    Таким образом, в полуфинале ЧМ сборная Канады встретится с победителем пары Финляндия — Швейцария.

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