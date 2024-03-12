Захид Орудж предложил создать центры генетического анализа для вступающих в брак родственников

Депутат Милли Меджлиса Захид Орудж предложил создать в Азербайджане центры генетического анализа для граждан, желающих вступить в брак несмотря на родственные связи.

Депутат Милли Меджлиса Захид Орудж предложил создать в Азербайджане центры генетического анализа для граждан, желающих вступить в брак несмотря на родственные связи.

Как сообщает Report, об этом Захид Орудж заявил на общественной дискуссии о родственных браках.

По его словам, люди должны быть уверены, что результаты анализов будут конфиденциальными. Орудж также призвал поощрять исследования в области генетических заболеваний.

Депутат отметил важность проведения обширной религиозной дискуссии о родственных браках и их последствиях: "Вступающие в брак с двоюродными братьями и сестрами люди имеют религиозные предрассудки, например, что брак между такими родственниками якобы "заключается на небесах". Подобные предрассудки и стали причиной сложившейся ситуации, от них нужно избавляться".