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Захид Орудж предложил создать центры генетического анализа для вступающих в брак родственников

Захид Орудж предложил создать центры генетического анализа для вступающих в брак родственников Депутат Милли Меджлиса Захид Орудж предложил создать в Азербайджане центры генетического анализа для граждан, желающих вступить в брак несмотря на родственные связи.
Социальная защита
12 марта 2024 г. 12:59
Захид Орудж предложил создать центры генетического анализа для вступающих в брак родственников

Депутат Милли Меджлиса Захид Орудж предложил создать в Азербайджане центры генетического анализа для граждан, желающих вступить в брак несмотря на родственные связи.

Как сообщает Report, об этом Захид Орудж заявил на общественной дискуссии о родственных браках.

По его словам, люди должны быть уверены, что результаты анализов будут конфиденциальными. Орудж также призвал поощрять исследования в области генетических заболеваний.

Депутат отметил важность проведения обширной религиозной дискуссии о родственных браках и их последствиях: "Вступающие в брак с двоюродными братьями и сестрами люди имеют религиозные предрассудки, например, что брак между такими родственниками якобы "заключается на небесах". Подобные предрассудки и стали причиной сложившейся ситуации, от них нужно избавляться".

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Версия на азербайджанском языке Qohum evlilikləri üçün genetik test yönləndirmə mərkəzlərinin yaradılması təklif olunur

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